Эмбиид: болельщики хотят моего обмена

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает, что болельщики команды хотят, чтобы он был обменян.

«Болельщики «Филадельфии» хотят обменять меня. Всё, что я могу сделать, это стараться выкладываться на полную в каждой игре. Я благодарен за то, что нахожусь там, где нахожусь, потому что это нелёгкая работа. Если бы это было легко, все бы этим занимались. Когда ты фактически лучший игрок команды в нападении, лучший игрок в защите, ты должен играть. Это нелегко каждый вечер. Мы не можем быть идеальными. Мы все иногда совершаем ошибки.

Думаю, что мы действительно хороши и нам ещё предстоит пройти долгий путь. Но мне нравится то, где мы сейчас находимся. Всё дело в том, чтобы каждый отдавал себя и собирался вместе как команда, чтобы мы могли достичь того, чего хотим», — приводит слова Эмбиида Yahoo!

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