Скип Бэйлесс сравнил Джейлена Брауна с Майклом Джорданом

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказал мнение о том, что один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун похож на легендарного Майкла Джордана.

«Мне нравится Джейлен Браун. Временами я думаю, что он даже чуть лучше, чем Джейсон Тейтум. Они постоянно меняются местами. Когда Браун в форме, он немного похож на Майкла Джордана. У него есть эта жёсткость», — сказал Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.

Ранее стало известно, что Национальная баскетбольная ассоциация назвала награду Самому ценному игроку сезона именем Майкла Джордана. Трофей наполнен множеством отсылок к великому баскетболисту.

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