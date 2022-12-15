Скип Бэйлесс сравнил Джейлена Брауна с Майклом Джорданом
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказал мнение о том, что один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун похож на легендарного Майкла Джордана.
«Мне нравится Джейлен Браун. Временами я думаю, что он даже чуть лучше, чем Джейсон Тейтум. Они постоянно меняются местами. Когда Браун в форме, он немного похож на Майкла Джордана. У него есть эта жёсткость», — сказал Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.
Ранее стало известно, что Национальная баскетбольная ассоциация назвала награду Самому ценному игроку сезона именем Майкла Джордана. Трофей наполнен множеством отсылок к великому баскетболисту.
Новость по темеНБА назвала награду MVP сезона именем Майкла Джордана
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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