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Демаркус Казинс: не включил бы Криса Пола в топ-5 разыгрывающих всех времён

Демаркус Казинс: не включил бы Криса Пола в топ-5 разыгрывающих всех времён
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Центровой «Милуоки Бакс» Демаркус Казинс считает, что разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол не заслуживает того, чтобы его включали в пятёрку лучших разыгрывающих НБА всех времён.

«Я считаю, Крис Пол не входит в топ-5 разыгрывающих. Каждый раз, как кто-то составляет подобный список, то он всегда. Ап. Не понимаю почему. Не хочу говорить ничего плохо о Крисе, его достижения в этой игре всем известны, просто я не вижу, что Пол — уровень топ-5. Туда должны входить Мэджик Джонсон, Айзея Томас и Стефен Карри, а на оставшиеся два места претендуют Стив Нэш, Джон Стоктон и Расселл Уэстбрук», — приводит слова Казинса The Sports Rush.

Крис Пол — 12-кратный участник Матча всех звёзд НБА. Ранее у Демаркуса Казинса неоднократно возникали конфликты с Крисом Полом.

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