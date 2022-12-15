Демаркус Казинс: не включил бы Криса Пола в топ-5 разыгрывающих всех времён

Центровой «Милуоки Бакс» Демаркус Казинс считает, что разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол не заслуживает того, чтобы его включали в пятёрку лучших разыгрывающих НБА всех времён.
«Я считаю, Крис Пол не входит в топ-5 разыгрывающих. Каждый раз, как кто-то составляет подобный список, то он всегда. Ап. Не понимаю почему. Не хочу говорить ничего плохо о Крисе, его достижения в этой игре всем известны, просто я не вижу, что Пол — уровень топ-5. Туда должны входить Мэджик Джонсон, Айзея Томас и Стефен Карри, а на оставшиеся два места претендуют Стив Нэш, Джон Стоктон и Расселл Уэстбрук», — приводит слова Казинса The Sports Rush.
Крис Пол — 12-кратный участник Матча всех звёзд НБА. Ранее у Демаркуса Казинса неоднократно возникали конфликты с Крисом Полом.
- 15 декабря 2022
-
15:50
-
13:49
-
13:48
-
12:54
-
12:22
-
10:47
-
10:32
-
10:19
-
09:57
-
09:42
-
09:05
-
07:31
-
05:47
-
00:58
-
00:38
-
00:06
- 14 декабря 2022
-
22:56
-
22:42
-
22:27
-
20:54
-
20:02
-
18:37
-
18:16
-
17:59
-
16:46
-
16:33
-
15:31
-
15:17
-
15:08
-
13:52
-
13:47
-
11:50
-
11:26
-
10:45
-
10:29