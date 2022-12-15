Главный тренер «Далласа» высказался о правительстве США после обмена Бриттни Грайнер

Главный тренер клуба НБА «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о возращении в США американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывала тюремное наказание в России. Грайнер вернулась в США в результате обмена заключёнными: Россия получила россиянина Виктора Бута, США – Бриттни.



«Я думаю, это здорово, что она вернулась домой. Сам процесс занял некоторое время. Конечно, мы бы хотели, чтобы она поскорее вернулась домой. Но всё это просто показывает, как работает правительство, и они действительно кое-что сделали. Так что мы все счастливы, что она вернулась домой», — приводит слова Кидда Mavs.com.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

Ранее жена Грайнер рассказала об их ближайших планах.



