Главный тренер «Далласа» высказался о правительстве США после обмена Бриттни Грайнер
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Главный тренер клуба НБА «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о возращении в США американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывала тюремное наказание в России. Грайнер вернулась в США в результате обмена заключёнными: Россия получила россиянина Виктора Бута, США – Бриттни.
«Я думаю, это здорово, что она вернулась домой. Сам процесс занял некоторое время. Конечно, мы бы хотели, чтобы она поскорее вернулась домой. Но всё это просто показывает, как работает правительство, и они действительно кое-что сделали. Так что мы все счастливы, что она вернулась домой», — приводит слова Кидда Mavs.com.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:
Ранее жена Грайнер рассказала об их ближайших планах.
Новость по темеЖена Бриттни Грайнер рассказала об их ближайших планах
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