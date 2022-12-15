Эмил Райкович раскрыл задачи ЦСКА на матч с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящего домашнего матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится завтра, 16 декабря. Начало игры запланировано на 19:30 мск.



«Локо» — хорошая команда с глубоким составом, которая играет жёстко. Недавно они добавили двух новых игроков, Грея и Хортона, и мы ожидаем, что они выйдут на площадку против нас. Нашей задачей будет останавливать соперников один-на-один и в переходах, а также сдерживать их на подборах в нападении», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА в настоящий момент занимает первое место. «Локомотив-Кубань» находится на шестой позиции.

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