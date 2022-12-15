Стали известны сроки восстановления Стефена Карри, получившего травму плеча

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы левого плеча, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Карри получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Индиана Пэйсерс». Карри травмировал левое плечо в концовке третьей четверти и больше не появлялся на площадке.



Напомним, встреча закончилась победой «Индианы» со счётом 125:119. Карри в этом матче записал на свой счёт 38 очков, семь подборов и семь результативных передач.

«Голден Стэйт» с 14 победами и 15 поражениями занимает десятое место в таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри в среднем за матч набирает 29,6 очка, совершает 6,6 подбора и отдаёт 6,8 передач.