Результаты всех матчей Евролиги 15 декабря, турнирная таблица

Закончились 4 матча 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Жальгирис» на домашней площадке принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 81:72.



Во втором матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» принимала итальянский клуб «Милан». Матч прошёл в упорной борьбе. Победу по его итогам добыли гости — 71:67.



В двух других матчах встречались французский АСВЕЛ и греческий «Олимпиакос», а также «Бавария» и «Валенсия». Игроки АСВЕЛа одержали победу со счётом 77:75. А в паре «Баварии» и «Валенсии» сильнее были баскетболисты немецкого клуба – 97:92.



Лидирует в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент турецкий «Фенербахче», «Олимпиакос» занимает второе место, а топ-3 замыкает «Барселона».