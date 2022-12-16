Результаты всех матчей Евролиги 15 декабря, турнирная таблица
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Закончились 4 матча 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Жальгирис» на домашней площадке принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 81:72.
Во втором матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» принимала итальянский клуб «Милан». Матч прошёл в упорной борьбе. Победу по его итогам добыли гости — 71:67.
В двух других матчах встречались французский АСВЕЛ и греческий «Олимпиакос», а также «Бавария» и «Валенсия». Игроки АСВЕЛа одержали победу со счётом 77:75. А в паре «Баварии» и «Валенсии» сильнее были баскетболисты немецкого клуба – 97:92.
Лидирует в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент турецкий «Фенербахче», «Олимпиакос» занимает второе место, а топ-3 замыкает «Барселона».
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
15 декабря 2022, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
81 : 72
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Жальгирис: Улановас - 9, Буткевичюс - 6, Эванс - 6, Кавано - 5, Бирутис - 4, Димша - 3, Гедрайтис - 2, Шмитс - 2, Кальнетис, Кривас, Лукошюнас, Хэйс
Реал Мадрид: Муса - 10, Хезонья - 9, Тавареш - 6, Ябуселе - 4, Корнели - 2, Пуарье - 2, Родригес - 2, Абальде, Козёр, Льюль, Ндиайе, Уильямс-Госс
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
15 декабря 2022, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
67 : 71
Олимпия Милан
Милан, Италия
Црвена Звезда: Петрушев - 9, Вильдоса - 8, Добрич - 3, Лазич - 3, Митрович - 2, Недович - 2, Холланд - 2, Бентил, Кузмич, Лазаревич, Маркович, Радулица
Олимпия Милан: Холл - 11, Бэрон - 10, Дэвис - 9, Хайнс - 4, Луваву-Кабарро - 3, Митру-Лонг - 3, Риччи - 3, Бальдассо, Билига, Мелли, Тонут, Фойгтман
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
15 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
77 : 75
Олимпиакос
Пирей, Греция
АСВЕЛ: Кауди - 14, Мэтьюс - 14, Нуа - 13, де Коло - 13, Лайти - 9, Дьо - 6, Джексон-Картрайт - 4, Обасоан - 2, Фалл - 2, Пон, Рисашер, Тайус
Олимпиакос: Везенков - 16, Канаан - 14, Слукас - 13, Ларенцакис - 10, Боломбой - 7, Уолкап - 7, Папаниколау - 4, Фалль - 4, Лунцис, Маккиссик, Папас, Питерс
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
15 декабря 2022, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
97 : 92
Валенсия
Валенсия, Испания
Бавария: Бонга - 8, Хантер - 7, Обст - 5, Уинстон - 4, Ципсер - 4, Уэйлер-Бэбб - 3, Гиффей - 2, Харрис - 2, Вимберг, Гиллеспи, Уолден, Ярамаз
Валенсия: Дублевич - 14, Харпер - 6, Александер - 3, Препелич - 3, Пуэрто - 3, Прадилья - 2, Клавер, Лопес-Аростеги, Радебо, Риверо, Уэбб III, Феррандо
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