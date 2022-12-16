Секулич рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» может победить ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 16 декабря, в Москве. Начало запланировано на 19:30 мск. По мнению Секулича, чтобы одолеть армейцев, его подопечные должны оставаться собранными на протяжении всего матча.



«Нам предстоит играть против лидера Единой лиги ВТБ, команды, которая до сих пор не проиграла ни одного матча в турнире и в каждой встрече показывает талант, характер и длину своей скамейки. Так что испытание нам предстоит очень серьёзное. По сравнению с матчем с МБА нам нужно много что улучшить. Мы подробно проговорили детали с командой, надеюсь, в матче вы это увидите.



Во встрече первого круга мы показали на стартовом отрезке, что вполне можем соперничать с ЦСКА на равных. Но для того, чтобы победный для нас счёт был на табло после финальной сирены, нужно оставаться предельно собранными на протяжении всех 40 минут. Тогда у нас появится возможность что-то противопоставить столь сильной команде», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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