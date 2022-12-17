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«Анадолу Эфес» уступил «Партизану» в Евролиге

«Анадолу Эфес» уступил «Партизану» в Евролиге
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Сербский «Партизан» одержал победу в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:79.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер, Данте Экзам и Джеймс Нанналли, набравшие по 18 очков. 13 баллов на свой счёт записал Матиас Лессор.

В составе «Анадолу Эфес» 30 очков набрал Родриг Бьёбуа. 20 очков на счету Анте Жижича. 14 баллов набрал Василие Мицич.

В следующем туре «Партизан» сыграет на выезде с турецким «Фенербахче». Встреча состоится 22 декабря и начнётся в 20:45 мск. «Анадолу Эфес» в 15-м туре регулярного чемпионата встретится с «Панатинаикосом». Матч пройдёт в Стамбуле 23 декабря, начало запланировано на 20:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
16 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
82 : 79
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Партизан: Нанналли - 18, Пантер - 18, Экзам - 18, Лессор - 13, Смайлагич - 7, Ледей - 4, Папапетру - 2, Трифунович - 2, Аврамович, Анджушич, Вукчевич, Мадар
Анадолу Эфес: Бьёбуа - 30, Жижич - 20, Мицич - 14, Клайберн - 7, М'Байе - 4, Данстон - 2, Пляйсс - 2, Арна, Брайант, Гази, Полонара, Тейлор
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