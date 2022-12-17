Результаты всех матчей Евролиги 16 декабря, турнирная таблица

Испанская «Баскония» одержала победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 76:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 15 очков. В составе «Фенербахче» 14 очков набрал Марко Гудурич. Дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов на счету Ника Калатеса.
Ещё в одном матче игрового дня итальянский «Виртус» одержал победу над «Маккаби». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэниэл Хэкетт, набравший 15 очков. В составе «Маккаби» 18 очков набрал Лоренцо Браун.
В ещё одном матче игрового дня сербский «Партизан» одержал победу над «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:79. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер, Данте Экзам и Джеймс Нанналли, набравшие по 18 очков. В составе «Анадолу Эфес» 30 очков набрал Родриг Бьёбуа. 20 очков на счету Анте Жижича.
В другом матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Панатинаикосом». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 74:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 15 очков. В составе «Панатинаикоса» 19 очков набрал Дуэйн Бэйкон.
В заключительном матче игрового дня «Монако» оказался сильнее немецкой «Альбы». Встреча состоялась в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:89. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Альфа Диалло, набравший 17 очков. В составе гостей 14 очков набрал Маодо Ло.
- 17 декабря 2022
-
00:56
-
00:34
-
00:31
- 16 декабря 2022
-
23:57
-
23:25
-
22:50
-
21:40
-
21:16
-
20:43
-
20:00
-
20:00
-
19:03
-
18:11
-
17:38
-
16:02
-
14:53
-
14:00
-
13:23
-
12:28
-
11:46
-
10:31
-
09:12
-
07:06
-
02:47
-
00:53
- 15 декабря 2022
-
23:58
-
23:25
-
23:03
-
22:53
-
21:57
-
21:05
-
20:56
-
20:14
-
18:55
-
18:50