Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 16 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 16 декабря, турнирная таблица
Комментарии

Испанская «Баскония» одержала победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 76:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 15 очков. В составе «Фенербахче» 14 очков набрал Марко Гудурич. Дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов на счету Ника Калатеса.

Ещё в одном матче игрового дня итальянский «Виртус» одержал победу над «Маккаби». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэниэл Хэкетт, набравший 15 очков. В составе «Маккаби» 18 очков набрал Лоренцо Браун.

В ещё одном матче игрового дня сербский «Партизан» одержал победу над «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:79. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер, Данте Экзам и Джеймс Нанналли, набравшие по 18 очков. В составе «Анадолу Эфес» 30 очков набрал Родриг Бьёбуа. 20 очков на счету Анте Жижича.

В другом матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Панатинаикосом». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 74:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 15 очков. В составе «Панатинаикоса» 19 очков набрал Дуэйн Бэйкон.

В заключительном матче игрового дня «Монако» оказался сильнее немецкой «Альбы». Встреча состоялась в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:89. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Альфа Диалло, набравший 17 очков. В составе гостей 14 очков набрал Маодо Ло.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
16 декабря 2022, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
70 : 76
Баскония
Витория, Испания
Фенербахче: Гудурич - 14, Джекири - 12, Калатес - 11, Махмутоглу - 11, Пьерр - 10, Эдвардс - 10, Бирсен - 2, Акпинар, Букер, Гейик, Хазер, Хэйс
Баскония: Ховард - 15, Хенри - 13, Костелло - 10, Котсар - 10, Эноч - 9, Седекерскис - 8, Маринкович - 5, Томпсон - 4, Хоммс - 2, Гедрайтис, Куруц, Райэсте
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
16 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
78 : 73
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Виртус Болонья: Хэкетт - 12, Теодосич - 11, Шенгелия - 6, Бако - 5, Джайте - 5, Пайола - 5, Уимс - 5, Кординье - 4, Лундберг - 4, Белинелли, Камара, Манньон
Маккаби Тель-Авив: Браун - 16, Колсон - 10, Коэн - 7, Соркин - 7, Мартин - 6, Адамс - 5, Небо - 4, Ди Бартоломео - 3, Хиллиард - 2, Зив, Менко, Холлинс
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
16 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
82 : 79
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Партизан: Нанналли - 18, Пантер - 18, Экзам - 18, Лессор - 13, Смайлагич - 7, Ледей - 4, Папапетру - 2, Трифунович - 2, Аврамович, Анджушич, Вукчевич, Мадар
Анадолу Эфес: Бьёбуа - 30, Жижич - 20, Мицич - 14, Клайберн - 7, М'Байе - 4, Данстон - 2, Пляйсс - 2, Арна, Брайант, Гази, Полонара, Тейлор
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
16 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
74 : 68
Панатинаикос
Афины, Греция
Барселона: Веселы - 15, Миротич - 14, Саторански - 13, Калинич - 10, Лапровиттола - 9, Да Силва - 5, Йокубайтис - 3, Хиггинс - 3, Ннаджи - 2, Курич, Паули, Тоби
Панатинаикос: Бэйкон - 19, Папаяннис - 13, Гудайтис - 10, Понитка - 9, Деррик Уильямс - 5, Уолтерс - 4, Ли - 3, Манцукас - 3, Калаицакис - 2, Калаицакис
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
16 декабря 2022, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
92 : 89
Альба
Берлин, Германия
Монако: Диалло - 17, Блоссомгейм - 10, Мотеюнас - 8, Окобо - 8, Холл - 8, Джеймс - 6, Уаттара - 5, Стразель - 4, Браун - 3, Морман - 3, Кутюр, Макунду
Альба: Ло - 14, Ламмерс - 12, Шнайдер - 9, Олинде - 7, Сикма - 6, Тиман - 6, Блатт - 5, Делов - 3, Маттиссек - 3, Зусман, Прочида, Смит
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022