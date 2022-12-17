Результаты всех матчей Евролиги 16 декабря, турнирная таблица

Испанская «Баскония» одержала победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 76:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 15 очков. В составе «Фенербахче» 14 очков набрал Марко Гудурич. Дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов на счету Ника Калатеса.



Ещё в одном матче игрового дня итальянский «Виртус» одержал победу над «Маккаби». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэниэл Хэкетт, набравший 15 очков. В составе «Маккаби» 18 очков набрал Лоренцо Браун.



В ещё одном матче игрового дня сербский «Партизан» одержал победу над «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:79. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер, Данте Экзам и Джеймс Нанналли, набравшие по 18 очков. В составе «Анадолу Эфес» 30 очков набрал Родриг Бьёбуа. 20 очков на счету Анте Жижича.



В другом матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Панатинаикосом». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 74:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, набравший 15 очков. В составе «Панатинаикоса» 19 очков набрал Дуэйн Бэйкон.



В заключительном матче игрового дня «Монако» оказался сильнее немецкой «Альбы». Встреча состоялась в Монако и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:89. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Альфа Диалло, набравший 17 очков. В составе гостей 14 очков набрал Маодо Ло.