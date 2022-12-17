34 очка Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Голден Стэйт»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:106.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал 28-летний камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 34 очка, сделавший 13 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 27 очков, совершил 5 подборов и девять передач. Самым результативным у гостей стал защитник Джордан Пул. На его счету 29 очков, 1 подбор и 4 передачи. Также стоит отметить американского защитника Донте Дивинченцо (17 очков, 10 подборов и 6 передач).
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