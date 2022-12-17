Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

34 очка Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Голден Стэйт»

34 очка Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Голден Стэйт»
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:106.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал 28-летний камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 34 очка, сделавший 13 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 27 очков, совершил 5 подборов и девять передач. Самым результативным у гостей стал защитник Джордан Пул. На его счету 29 очков, 1 подбор и 4 передачи. Также стоит отметить американского защитника Донте Дивинченцо (17 очков, 10 подборов и 6 передач).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022