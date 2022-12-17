30 очков Леброна позволили «Лейкерс» одолеть «Денвер» Йокича

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:108.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал 37-летний американский форвард Леброн Джеймс, набравший 30 очков, сделавший девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету 25 очков, 11 подборов и восемь передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея ( 23 очка, пять подборов, шесть передач).