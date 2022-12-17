30 очков Леброна позволили «Лейкерс» одолеть «Денвер» Йокича
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:108.
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал 37-летний американский форвард Леброн Джеймс, набравший 30 очков, сделавший девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету 25 очков, 11 подборов и восемь передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея ( 23 очка, пять подборов, шесть передач).
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2022, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Брайант - 21, Ривз - 16, Уэстбрук - 15, Шрёдер - 15, Беверли - 10, Дэвис - 10, Кристи - 6, Уокер - 3, Браун, Габриэль, Джонс, Нанн, Пиппен Мл., Суидер, Тоскано-Андерсон
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 23, Гордон - 17, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Грин - 8, Хиланд - 5, Джордан - 4, Чанчар - 3, Смит - 2, Рид - 1, Браун, Гиллеспи, Ннаджи, Портер, Уайт, Уотсон
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