Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Чикаго» отчислил брата Янниса Адетокунбо

«Чикаго» отчислил брата Янниса Адетокунбо
Комментарии

«Чикаго Буллз» отчислил греческого тяжёлого форварда Костаса Адетокунбо, брата звёздного игрока «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В октябре этого года Костас Адетокунбо подписал с «Чикаго» двусторонний контракт, но с тех пор не принял участия ни в одном матче регулярного чемпионата.

Всего у 25-летнего форварда с сезона-2018/2019 22 матча в рамках Национальной баскетбольной ассоциации, в которых он набирал в среднем за игру по одному очку и совершал по одному подбору.

У Костаса Адетокунбо два матча за «Даллас Маверикс» и 20 игр в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Прошлый сезон игрок провёл во французском клубе АСВЕЛ, за который сыграл в 26 играх и завершил год с показателями 3,9 очка, 2,1 подбора и 0,3 передачи в среднем за игру.

На место Костаса «Чикаго» подпишет разыгрывающего Карлика Джонса.

Новость по теме
Билл Симмонс считает, что «Чикаго» нуждается в перестройке, и предложил «Буллз» три обмена
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022