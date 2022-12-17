«Чикаго» отчислил брата Янниса Адетокунбо

«Чикаго Буллз» отчислил греческого тяжёлого форварда Костаса Адетокунбо, брата звёздного игрока «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В октябре этого года Костас Адетокунбо подписал с «Чикаго» двусторонний контракт, но с тех пор не принял участия ни в одном матче регулярного чемпионата.
Всего у 25-летнего форварда с сезона-2018/2019 22 матча в рамках Национальной баскетбольной ассоциации, в которых он набирал в среднем за игру по одному очку и совершал по одному подбору.
У Костаса Адетокунбо два матча за «Даллас Маверикс» и 20 игр в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Прошлый сезон игрок провёл во французском клубе АСВЕЛ, за который сыграл в 26 играх и завершил год с показателями 3,9 очка, 2,1 подбора и 0,3 передачи в среднем за игру.
На место Костаса «Чикаго» подпишет разыгрывающего Карлика Джонса.
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