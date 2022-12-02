Билл Симмонс считает, что «Чикаго» нуждается в перестройке, и предложил «Буллз» три обмена

Известный журналист Билл Симмонс прокомментировал выступления «Чикаго Буллз» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА и выразил мнение, что команда нуждается в полной перестройке.



«Я считаю, что «Чикаго» нужно уже сливать текущий сезон. Могу предложить им три обмена, которые изменят ситуацию в команде. Обмен первый — Демар Дерозан вместе с Николой Вучевичем уходят в «Лейкерс», а «Чикаго» получает Расселла Уэстбрука и два драфт-пика первого раунда. Можно взять незащищённый пик в 2027 году и защищённый в топ-5 — в 2029 году.



Затем Зак Лавин уходит в «Никс» в обмен на Оби Топпина и защищённый пик в топ-4 первого раунда. И в конце обменять Алекса Карузо в «Уорриорз» на Моузеса Муди и Донте Дивинченцо», — написал Симмонс в своих социальных сетях.



В нынешнем сезоне «Чикаго» в 21 матче потерпел 12 поражений.