Определён MVP 14-го тура Евролиги

Центровой итальянской «Олимпии Милан» Брэндон Дэвис стал MVP 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с сербской «Црвеной Звездой» (71:67) Дэвис записал в свой актив 15 очков (5/8 двухочковых, 1/3 трёхочковых, 2/2 штрафных), шесть подборов, семь результативных передач и два перехвата при рейтинге эффективности 30 баллов. Дэвис стал MVP тура Евролиги в шестой раз в карьере.



В пятёрку лучших игроков тура вошли также баскетболист «Анадолу Эфеса» Анте Жижич (33 баллов, при этом турецкий клуб уступил «Партизану»), его партнёр по команде Родриг Бьёбуа (30 баллов), баскетболист «Валенсии» Боян Дублевич (28 баллов) и игрок «Црвены Звезды» Филип Петрушев.

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