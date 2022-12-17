Эксперт считает, что Кавай Леонард не до конца восстановился после травмы

Инсайдер Брайан Уиндхорст выразил сомнение, что форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард до конца восстановился после травмы.
«Я не профессиональный спортсмен, но не уверен, что тело Кавая Леонарда в порядке. В понедельник он провёл отличный матч, а в среду я сам наблюдал за ним на арене. Как мне кажется, он плохо двигается. У него было несколько хороших матчей, но его игра выглядит не лучшим образом, особенно броски», — приводит слова Уиндхорста Fadeaway World.
Напомним, Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай провёл свой первый матч после возвращения на скамейке запасных, но на тренировке перед игрой с «Оклахомой-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и пропустил несколько следующих игр.
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