«Их просто вынесут». Шарп не верит, что «Бруклин» сможет обыграть сильных соперников

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп не верит, что «Бруклин Нетс» сможет показать хороший результат с другими контендерами на Востоке.



«Они не смогу справиться с „Бакс“ или „Селтикс“. Я не уверен, что им под силу обыграть «Сиксерс» при здоровых Джоэле Эмбииде и Джеймсе Хардене. Тайриз Макси тоже вернётся в какой-то момент. Только одна из тех побед была одержана против команды с положительным балансом. И речь о „Портленде“ без Дэмиана Лилларда.



Они 28-е в лиге по подборам за матч, 27-е по разнице подборов, 25-е по подборам в нападении у соперника и 29-е по трехочковым броскам у соперника. Из просто вынесут. „Бакс“ хорошо подбирает. У „Бруклина“ просто нет шансов обыграть других претендентов на Востоке», — приводит слова Шэннона Шарпа Fadeaway World.