«Их просто вынесут». Шарп не верит, что «Бруклин» сможет обыграть сильных соперников

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп не верит, что «Бруклин Нетс» сможет показать хороший результат с другими контендерами на Востоке.
«Они не смогу справиться с „Бакс“ или „Селтикс“. Я не уверен, что им под силу обыграть «Сиксерс» при здоровых Джоэле Эмбииде и Джеймсе Хардене. Тайриз Макси тоже вернётся в какой-то момент. Только одна из тех побед была одержана против команды с положительным балансом. И речь о „Портленде“ без Дэмиана Лилларда.
Они 28-е в лиге по подборам за матч, 27-е по разнице подборов, 25-е по подборам в нападении у соперника и 29-е по трехочковым броскам у соперника. Из просто вынесут. „Бакс“ хорошо подбирает. У „Бруклина“ просто нет шансов обыграть других претендентов на Востоке», — приводит слова Шэннона Шарпа Fadeaway World.
- 18 декабря 2022
-
00:31
-
00:24
- 17 декабря 2022
-
23:59
-
23:08
-
22:02
-
21:17
-
20:01
-
18:58
-
18:53
-
17:23
-
15:57
-
14:55
-
13:33
-
12:43
-
12:09
-
11:14
-
10:22
-
09:41
-
08:51
-
08:37
-
07:00
-
06:10
-
05:57
-
00:56
-
00:34
-
00:31
- 16 декабря 2022
-
23:57
-
23:25
-
22:50
-
21:40
-
21:16
-
20:43
-
20:00
-
20:00
-
19:03