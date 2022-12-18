31 очко Леонарда помогло «Клипперс» обыграть «Вашингтон»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 102:93.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 31 очко и совершивший девять подборов. 20 баллов на свой счёт записал Люк Кеннард. Дабл-дбал из 10 очков и 11 подборов на счету Маркуса Морриса.
В составе столичной команды 19 очков и восемь подборов набрал Кристапс Порзингис. 17 баллов на счету Кайла Кузмы. 14 очков на свой счёт записал Уилл Бартон.
«Клипперс» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах. «Вашингтон» потерпел девятое поражение подряд.
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 93
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Кеннард - 20, Коффи - 10, Моррис - 10, Мэнн - 10, Уолл - 9, Батюм - 8, Бостон - 2, Диабате - 2, Браун, Джексон, Джордж, Зубац, Ковингтон, Пауэлл, Престон
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 19, Кузма - 17, Бартон - 14, Моррис - 12, Авдия - 11, Гудвин - 7, Кисперт - 7, Гэффорд - 6, Бил, Гибсон, Гилл, Дотсон, Дэвис, Кэри, Райт, Тодд, Хатимура
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