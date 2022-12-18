31 очко Леонарда помогло «Клипперс» обыграть «Вашингтон»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 102:93.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 31 очко и совершивший девять подборов. 20 баллов на свой счёт записал Люк Кеннард. Дабл-дбал из 10 очков и 11 подборов на счету Маркуса Морриса.



В составе столичной команды 19 очков и восемь подборов набрал Кристапс Порзингис. 17 баллов на счету Кайла Кузмы. 14 очков на свой счёт записал Уилл Бартон.



«Клипперс» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах. «Вашингтон» потерпел девятое поражение подряд.