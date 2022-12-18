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Джа Морант прокомментировал своё удаление в матче с «Оклахомой»

Джа Морант прокомментировал своё удаление в матче с «Оклахомой»
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант высказался о своём удалении в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (109:115).

Игрок также подтвердил, что разговаривал с болельщиками по ходу игры, но не уточнил предмет разговора.

«Первый технический я получил за то, что сообщил, что меня ударили по лицу. Я не матерился в адрес арбитра. А потом я получил ещё один технический за разговор с болельщиком. Думаю, что они купили билеты в интернете не для того, чтобы смотреть на арбитра Рэя Акосту», — приводит слова Моранта ESPN.

В официальном отчёте было указано, что разыгрывающий получил первый технический за нецензурную лексику в адрес арбитра, а второй — за комментарий, ставящий под сомнение честность судьи.

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