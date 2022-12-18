Новичок Единой лиги ВТБ МБА обеспечил себе место в плей-офф
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Сегодня, 18 декабря, МБА на выезде обыграла «Минск» (76:61) и гарантировала себе попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023.
Напомним, что для МБА это дебютное выступление в чемпионате.
Новичок лиги вышел на результат 12-5 и гарантированно попадёт в группу А (топ-6 команд) на втором этапе турнира. Все участники группы А сыграют в плей-офф-2023.
Самым результативным игроком встречи с «Минском» стал Антон Лопатин, который записал на свой счёт 18 очков. В составе белорусской команды наилучшую результативность продемонстрировали Суприм Ханна и Константин Паско — по 12 очков.
После 17 игр МБА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
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