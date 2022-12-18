В «Автодоре» отреагировали на сенсационную победу в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо высказался по поводу победы в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ (91:79).

«Очень рад тому, что нам удалось обыграть одну из лучших команд лиги и действующего чемпиона. Да, у гостей отсутствовали тренер и несколько игроков, впрочем, как и у нас. Подготовка к матчу была сопряжена с трудностями – я уже не помню, когда мы в последний раз тренировались пять на пять. В предыдущие 20 дней в моём распоряжении находились семь-девять человек. Поэтому, конечно, победа стала для меня неожиданностью.



Против «Зенита» мы хорошо защищались, о чём договаривались перед матчем, благодаря чему сдержали их на отметке в 79 набранных очков, а в нападении воспользовались своими шансами. Мы не позволяли им свободно двигать мяч и выполнять открытые броски, которыми они могли бы убить нас», — приводит слова Руссо официальный сайт Единой лиги ВТБ.