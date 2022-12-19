33 очка Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Вашингтон»
Поделиться
В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:117.
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, заработавший 33 очка, семь подборов и девять передач. Также стоит отметить американца Лонни Уокера, который заработал 21 очко, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэдли Бил. На его счету 29 очков, два подбора и на одну передачу больше. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который заработал дабл-дабл: 22 очка, 16 подборов и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2022, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 117
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Уокер - 21, Брайант - 16, Ривз - 12, Шрёдер - 12, Уэстбрук - 9, Джонс - 8, Кристи - 8, Беверли, Браун, Габриэль, Дэвис, Нанн, Пиппен Мл., Суидер, Тоскано-Андерсон
Вашингтон Уизардс: Бил - 29, Кузма - 22, Порзингис - 21, Гэффорд - 12, Авдия - 8, Гудвин - 7, Моррис - 7, Кисперт - 6, Бартон - 5, Гибсон, Гилл, Дотсон, Дэвис, Кэри, Райт, Тодд, Хатимура
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
09:00
-
08:03
-
06:36
-
05:38
-
02:07
-
00:08
- 18 декабря 2022
-
23:38
-
23:24
-
22:51
-
22:12
-
19:57
-
19:11
-
18:59
-
18:02
-
17:55
-
17:52
-
16:03
-
14:31
-
13:51
-
12:41
-
11:41
-
10:16
-
09:16
-
07:52
-
07:32
-
07:03
-
04:01
-
02:37
-
00:31
-
00:24
- 17 декабря 2022
-
23:59
-
23:08
-
22:02
-
21:17
-
20:01
Партнерский контент