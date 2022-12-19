Уокер: я бы хотел ещё больше времени проводить с Дончичем на площадке. Он особенный
Поделиться
Новоиспечённый разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кемба Уокер высказался по поводу своего игрового времени в команде.
Напомним, вчера 32 очка Кембы Уокера в сочетании с 5 подборами и 7 передачами вывели команду в ОТ в матче с «Кливленд Кавальерс,» но этого было мало для победы. «Кавальерс» выиграли со счетом 100–99, несмотря на все усилия Уокера.
«Хотел бы я больше игрового времени на площадке с Дончичем? Шутите? Конечно хотел бы. Кто не хочет играть с этим парнем. Он особенный. Но, как я уже сказал ранее, я просто делаю то, что меня просят. Я пришел сюда, чтоб выполнять свою работу и установки тренера. Вот для чего я здесь», — приводит слова Уокера Dallas News.
Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
12:02
-
11:26
-
11:10
-
10:24
-
09:37
-
09:23
-
09:00
-
08:03
-
06:36
-
05:38
-
02:07
-
00:08
- 18 декабря 2022
-
23:38
-
23:24
-
22:51
-
22:12
-
19:57
-
19:11
-
18:59
-
18:02
-
17:55
-
17:52
-
16:03
-
14:31
-
13:51
-
12:41
-
11:41
-
10:16
-
09:16
-
07:52
-
07:32
-
07:03
-
04:01
-
02:37
-
00:31
Партнерский контент