Уокер: я бы хотел ещё больше времени проводить с Дончичем на площадке. Он особенный

Новоиспечённый разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кемба Уокер высказался по поводу своего игрового времени в команде.

Напомним, вчера 32 очка Кембы Уокера в сочетании с 5 подборами и 7 передачами вывели команду в ОТ в матче с «Кливленд Кавальерс,» но этого было мало для победы. «Кавальерс» выиграли со счетом 100–99, несмотря на все усилия Уокера.

«Хотел бы я больше игрового времени на площадке с Дончичем? Шутите? Конечно хотел бы. Кто не хочет играть с этим парнем. Он особенный. Но, как я уже сказал ранее, я просто делаю то, что меня просят. Я пришел сюда, чтоб выполнять свою работу и установки тренера. Вот для чего я здесь», — приводит слова Уокера Dallas News.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича: