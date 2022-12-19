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Евролига объявила места проведения двух следующих Финалов четырёх

Евролига объявила места проведения двух следующих Финалов четырёх
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Литовский город Каунас примет Финал четырёх турнира в 2023 году, а в 2024-м спортивное мероприятие состоится в Берлине. Об этом информирует пресс-служба Евролиги.

Ожидается, что в 2023 году Финал пройдёт с 19 по 21 мая. О сроках проведениям мероприятия в 2024-м пока не сообщается.

Фото: https://twitter.com/EuroLeague?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее мадридского «Реала». Для турков этот успех стал вторым подряд — в 2021 году «Анадолу Эфес» в финале оказался сильнее «Барселоны». В матче за третье место в прошлом сезоне «Барселона» одолела греческий клуб «Олимпиакос».

Недавно главный тренер турецкого «Анадолу Эфес» Эргин Атаман отреагировал на поражение его команды от белградского «Партизана» (79:82) в Евролиге.

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