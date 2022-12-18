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Эргин Атаман: я очень плохой тренер, так что нам не выиграть Евролигу

Эргин Атаман: я очень плохой тренер, так что нам не выиграть Евролигу
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Главный тренер турецкого «Анадолу Эфес» Эргин Атаман отреагировал на поражение его команды от белградского «Партизана» (79:82) в Евролиге.

«Хочу сказать, что в этом сезоне очень сложный розыгрыш Евролиги, каждый матч как финал. Когда мы побеждали, игроки выступали идеально. Когда проигрывали, я нёс за это ответственность. Я очень плохой тренер, не знаю, как лучше организовать команду, так что мы не сможем выиграть титул в нынешнем сезоне. Вина за поражение полностью на мне.

Я не знаю, кто выиграет Евролигу. Результаты показывают, что каждый может обыграть каждого. В турнире равные команды. Я лишь уверен, что мы не выиграем, потому что я плох. Сейчас я нервничаю по некоторым причинам, о которых не могу говорить», — приводит слова турецкого специалиста Basket News.

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