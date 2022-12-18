Эргин Атаман: я очень плохой тренер, так что нам не выиграть Евролигу

Главный тренер турецкого «Анадолу Эфес» Эргин Атаман отреагировал на поражение его команды от белградского «Партизана» (79:82) в Евролиге.
«Хочу сказать, что в этом сезоне очень сложный розыгрыш Евролиги, каждый матч как финал. Когда мы побеждали, игроки выступали идеально. Когда проигрывали, я нёс за это ответственность. Я очень плохой тренер, не знаю, как лучше организовать команду, так что мы не сможем выиграть титул в нынешнем сезоне. Вина за поражение полностью на мне.
Я не знаю, кто выиграет Евролигу. Результаты показывают, что каждый может обыграть каждого. В турнире равные команды. Я лишь уверен, что мы не выиграем, потому что я плох. Сейчас я нервничаю по некоторым причинам, о которых не могу говорить», — приводит слова турецкого специалиста Basket News.
- 18 декабря 2022
-
16:03
-
14:31
-
13:51
-
12:41
-
11:41
-
10:16
-
09:16
-
07:52
-
07:32
-
07:03
-
04:01
-
02:37
-
00:31
-
00:24
- 17 декабря 2022
-
23:59
-
23:08
-
22:02
-
21:17
-
20:01
-
18:58
-
18:53
-
17:23
-
15:57
-
14:55
-
13:33
-
12:43
-
12:09
-
11:14
-
10:22
-
09:41
-
08:51
-
08:37
-
07:00
-
06:10
-
05:57