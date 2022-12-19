«Миннесота» обновила клубный рекорд по набранным очкам в матче с «Чикаго»
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» обновила собственный рекорд по набранным очкам в матче с «Чикаго Буллз» сегодня, 19 декабря.
Напомним, «Миннесота» одержала победу со счётом 150:126. Самым результативным игроком стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 37 очков, сделавший семь подборов и 11 передач. Также отличился американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, который заработал 28 очков, выполнил два подбора и сделал восемь передач.
Предыдущий рекорд команда установила в марте 2022 года, набрав 149 очков в матче с «Сан-Антонио Спёрс».
Свой следующий матч «Миннесота» проведёт завтра, 20 декабря, когда примет на домашней площадке «Даллас Маверикс».
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