«Финикс» остался без лидера команды перед матчем с «Лейкерс»

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер пропустит матч регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за боли в области паха, сообщает инсайдер Дуэйн Рэнкин.



Накануне Букер в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (118:114) обновил личный рекорд по результативности, набрав 58 очков и сделав пять подборов и пять передач.



Всего в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Букер принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 29,0 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 5,8 результативной передачи.



«Финикс Санз» с 18 победами и 12 поражениями располагается на четвёртой позиции в Западной конференции. «Лос-Анджелес Лейкерс» с 13 победами и 16 поражениями находится на 12-й позиции.

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