«Атланта» взяла верх над «Орландо», у Трея Янга – дабл-дабл

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:125.



Самым результативным игроком у «Атланты» стал американский разыгрывающий Трей Янг, набравший 37 очков, три подбора и 13 передач. Также стоит отметить американца Эй Джей Гриффина, который заработал 19 очков, семь подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал 20-й номер американский защитник Маркелл Фульц. На его счету 24 очка, шесть подборов и девять передач. Также стоит отметить немца Франца Вагнера, который набрал 19 очков, семь подборов и две передачи.

Таким образом, «Орландо» прервал серию из шести побед кряду.