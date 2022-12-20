«Атланта» взяла верх над «Орландо», у Трея Янга – дабл-дабл
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:125.
Самым результативным игроком у «Атланты» стал американский разыгрывающий Трей Янг, набравший 37 очков, три подбора и 13 передач. Также стоит отметить американца Эй Джей Гриффина, который заработал 19 очков, семь подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал 20-й номер американский защитник Маркелл Фульц. На его счету 24 очка, шесть подборов и девять передач. Также стоит отметить немца Франца Вагнера, который набрал 19 очков, семь подборов и две передачи.
Таким образом, «Орландо» прервал серию из шести побед кряду.
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2022, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
126 : 125
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Янг - 37, Гриффин - 19, Мюррей - 17, Хантер - 16, Коллинс - 12, Оконгву - 11, Богданович - 10, Холидей - 4, Джонсон, Калвер, Камински, Капела, Крейчи, Мартин, Форрест, Холидэй
Орландо Мэджик: Фульц - 24, Вагнер - 19, Банкеро - 18, Вагнер - 16, Росс - 14, Бамба - 11, Скофилд - 9, Энтони - 8, Бол - 6, Айзек, Картер, Океке, Саггс, Харрис, Харрис, Хьюстан, Хэмптон
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