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Джимми Батлер: НБА не уделяет должного внимания «Майами»

Джимми Батлер: НБА не уделяет должного внимания «Майами»
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер выразил разочарование в связи с тем, что матчи с участием его команды недостаточно широко освещаются в СМИ.

«Могу сказать, что я не чувствую, чтобы НБА уделяла должное внимание «Майами». У нас немного трансляций, просто ничего», — приводит Батлера Sports Illustrated.

В настоящий момент «Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. Баскетболисты «Хит» одержали 16 побед и потерпели 15 поражений. Лидером конференции является «Милуоки Бакс» (22 победы при восьми поражениях). В последнем матче игроки «Майами» на выезде встречались с «Сан-Антонио Спёрс» и победили со счётом 111:101.

Баскетболист Джимми Батлер забил футболисту Неймару с пенальти:

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