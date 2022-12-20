Джимми Батлер: НБА не уделяет должного внимания «Майами»
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер выразил разочарование в связи с тем, что матчи с участием его команды недостаточно широко освещаются в СМИ.
«Могу сказать, что я не чувствую, чтобы НБА уделяла должное внимание «Майами». У нас немного трансляций, просто ничего», — приводит Батлера Sports Illustrated.
В настоящий момент «Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. Баскетболисты «Хит» одержали 16 побед и потерпели 15 поражений. Лидером конференции является «Милуоки Бакс» (22 победы при восьми поражениях). В последнем матче игроки «Майами» на выезде встречались с «Сан-Антонио Спёрс» и победили со счётом 111:101.
Баскетболист Джимми Батлер забил футболисту Неймару с пенальти:
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