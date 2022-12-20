20-летний новичок «Орландо» повторил рекорд Шакила О'Нила

20-летний форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро повторил достижение легендарного центрового Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила, сообщает The Athletic.

Банкеро на протяжении семи матчей подряд набирал более 20 очков. Ранее такую длинную результативную серию среди новичков франшизы сумел показать лишь О'Нил (в 1993 году). Серия Банкеро прервалась в матче с «Атлантой Хоукс» (125:126), в которой Паоло записал на свой счёт 18 очков и семь подборов.

В этом сезоне новичок «Орландо» является самым результативным игроком команды, набирая в среднем за игру 21,8 очка. «Мэджик» после 32 матчей занимают 13-е место в таблице Восточной конференции.

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