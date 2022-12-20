Инсайдер: «Зенит» намерен подписать американского форварда

Авторитетный итальянский инсайдер Маттео Андреани рассказал, что санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в подписании американского форварда Криса Синглтона, являющегося на данный момент свободным агентом.

«Санкт-петербургский «Зенит» хочет приобрести тяжёлого форварда. Первый выбор Хавьера Паскуаля — Крис Синглтон, который всё ещё находится в статусе свободного агента», — написал Андреани в своих социальных сетях.

Отметим, 33-летний Синглтон является двукратным чемпионом Евролиги в составе турецкого «Анадолу Эфес» (сезоны-2020/2021, 2021/2022). В начале своей карьеры баскетболист успел провести три сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Вашингтон Уизардс» (2011-2014 годы).

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