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Гомельский предвосхитил качество матча УНИКС — «Зенит», если бы играло больше россиян

Гомельский предвосхитил качество матча УНИКС — «Зенит», если бы играло больше россиян
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, который поинтересовался о перспективах хода матча УНИКС – «Зенит», если бы в составе обеих команд играли по три-четыре россиянина.

«Дважды в течение матча УНИКС – «Зенит» у тренера Паскуаля были на площадке пятёрки с четырьмя россиянами: Кулагин, Вольхин, Карасёв и Клименко. Во второй раз: Кулагин, Вольхин Карасёв и Зубков. Оба раза УНИКС останавливал позиционное нападение оппонентов и выходил вперёд. Я думаю, что если бы на площадке были пятёрки игроков с тремя-четырьмя российскими игроками, то качество баскетбола было бы существенно ниже», — написал Гомельский.

Напомним, вчера, 11 декабря, УНИКС обыграл «Зенит» со счётом 95:94.

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