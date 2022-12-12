Гомельский предвосхитил качество матча УНИКС — «Зенит», если бы играло больше россиян
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, который поинтересовался о перспективах хода матча УНИКС – «Зенит», если бы в составе обеих команд играли по три-четыре россиянина.
«Дважды в течение матча УНИКС – «Зенит» у тренера Паскуаля были на площадке пятёрки с четырьмя россиянами: Кулагин, Вольхин, Карасёв и Клименко. Во второй раз: Кулагин, Вольхин Карасёв и Зубков. Оба раза УНИКС останавливал позиционное нападение оппонентов и выходил вперёд. Я думаю, что если бы на площадке были пятёрки игроков с тремя-четырьмя российскими игроками, то качество баскетбола было бы существенно ниже», — написал Гомельский.
Напомним, вчера, 11 декабря, УНИКС обыграл «Зенит» со счётом 95:94.
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