Чарльз Баркли категорично высказался о «Санз» в контексте борьбы за чемпионство в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказал мнение, что клубу «Финикс Санз» нужно изменять подход к матчам, чтобы претендовать на чемпионство в НБА.
«Им нужно включаться, а я этого не вижу. Игроки «Финикса» должны будут разобраться в этом, потому что прямо сейчас многое не работает. Они даже близко не подошли к тому, чтобы их называли претендентами на чемпионство», — сказал Баркли в эфире Inside the NBA.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» принимал «Вашингтон Уизардс» и проиграл со счётом 110:113. В турнирной таблице НБА Западной конференции «Санс» сейчас занимают четвёртое место.
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