Никола Йокич объяснил, почему приезжает на матчи в деловом костюме. Фото
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, почему приезжает на матчи в деловом костюме.
«Я начал делать это в этом сезоне. Мне просто не нравится, как ребята наряжаются для матчей. Ношение костюма означает деловой подход. А я здесь для того, чтобы делать свою работу», — сказал Йокич после матча с «Мемфис Гриззлиз».
Напомним, матч регулярного чемпионата НБА между «Денвером» и «Мемфисом» состоялся сегодня, 21 декабря. Победу со счётом 105:91 одержали хозяева площадки. Йокич в этой встрече набрал 13 очков, а также совершил 13 подборов и отдал 13 результативных передач. В следующем туре соревнований «Наггетс» сыграют с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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