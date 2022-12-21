Баркли отреагировал на то, что попавший в скандал Сарвер может заработать $ 4 млрд

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли прокомментировал слухи, согласно которым владелец «Финикс Санз» Роберт Сарвер продаст клуб за $ 4 млрд. Ранее сообщалось, что покупателем может стать американский бизнесмен Мэтью Ишбия.



«Это несправедливо и неправильно. А где наказание? Я люблю НБА, она дала мне всё в жизни, но это не тот человек. Всё это неправильно. Точка», — сказал Баркли в эфире передачи Inside the NBA.



Напомним, продажа клуба связана со скандалом вокруг Сарвера, который, как сообщалось в СМИ, позволял себе расизм и сексистские заявления в адрес своих сотрудников. Общая стоимость «Финикса», по прошлогодним оценкам Forbes, составляла $ 1,8 млрд.

Игрок «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд: