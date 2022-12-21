Джоэл Эмбиид: «Рэпторс» не думают о победе

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Торонто Рэпторс» (104:101 ОТ).



«Когда ты играешь с такой командой, как «Торонто», понимаешь, что им на самом деле всё равно. Похоже, большую часть времени они и не думают о победе. Они просто хотят закрыть звёздных игроков», — приводит слова Эмбиида Clutch Points.



В настоящий момент «Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Игроки «Сиксерс» одержали 17 побед и потерпели 12 поражений. «Торонто» находится на десятом месте (13 побед при 18 поражениях). Первое место занимает «Милуоки Бакс» (22 победы, 8 поражений).

Симмонс попал восемь трёхочковых подряд: