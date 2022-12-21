Сын Скотти Пиппена стал MVP недели в G-лиге

Скотти Пиппен-младший, сын шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, стал самым ценным игроком прошедшей недели в G-лиге.
Пиппен-младший выступает в составе клуба «Саут-Бэй».
На прошлой неделе Пиппен в среднем набирал 6,3 очка, совершал 2,7 подбора, отдавал 4,7 передачи и выполнял 2,3 перехвата за игру, а его команда одержала три победы в трёх встречах.
В ходе нынешнего межсезонья в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», Пиппен-младший вместе с сыном Шакила О’Нила дебютировал за «Лейкерс», набрав свои первые очки за команду.
Что касается отца, то, помимо шести титулов в НБА, Пиппен два раза становился олимпийским чемпионом в составе национальной команды США (1992 и 1996). Является членом Зала славы баскетбола.
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