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«Люблю этого парня». О’Нил объяснил, почему ему нравится Никола Йокич

«Люблю этого парня». О’Нил объяснил, почему ему нравится Никола Йокич
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт, легендарный американец Шакил О’Нил высказался о лидере «Денвер Наггетс» сербе Николе Йокиче.

В частности, О’Нил сравнил Йокича с пятикратным чемпионом НБА и легендой клуба «Сан-Антонио Спёрс» Тимом Данканом.

«Думаю, что вы согласитесь со мной. Он является Тимом Данканом среди бигменов. То, как он доминирует на площадке, при этом не бросаясь в глаза… Люблю этого парня и то, как он играет», – сказал О’Нил в эфире NBA on TNT.

Ранее в интервью Йокич объяснил, почему приезжает на матчи в деловом костюме.

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