«Люблю этого парня». О’Нил объяснил, почему ему нравится Никола Йокич
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт, легендарный американец Шакил О’Нил высказался о лидере «Денвер Наггетс» сербе Николе Йокиче.
В частности, О’Нил сравнил Йокича с пятикратным чемпионом НБА и легендой клуба «Сан-Антонио Спёрс» Тимом Данканом.
«Думаю, что вы согласитесь со мной. Он является Тимом Данканом среди бигменов. То, как он доминирует на площадке, при этом не бросаясь в глаза… Люблю этого парня и то, как он играет», – сказал О’Нил в эфире NBA on TNT.
Ранее в интервью Йокич объяснил, почему приезжает на матчи в деловом костюме.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
Комментарии
- 21 декабря 2022
-
20:00
-
18:54
-
18:43
-
18:01
-
16:52
-
16:14
-
15:16
-
14:36
-
13:49
-
13:18
-
12:54
-
12:02
-
11:28
-
10:38
-
10:37
-
10:08
-
09:31
-
09:19
-
09:00
-
07:47
-
00:58
-
00:27
- 20 декабря 2022
-
23:58
-
23:05
-
22:07
-
21:13
-
19:51
-
19:14
-
18:04
-
17:47
-
17:30
-
17:14
-
16:39
-
15:54
-
15:08
Партнерский контент