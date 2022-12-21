Леброн Джеймс: сперва они любят меня, потом ненавидят, а потом снова любят
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своих чувствах в связи с ситуацией в клубе.
«Я ломаю голову, я потираю подбородок, всё не так, как должно быть. Я близок к концу, не толкайте меня, я уже на краю. Я не новичок, чёрт, я ветеран, проявите хоть немного уважения, чёрт побери. Сперва они любят меня, потом ненавидят, а потом снова любят», — написал в своих социальных сетях Леброн Джеймс, процитировав песню рэпера Souloho.
Всего в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 27,0 очка, совершая 8,5 подбора и отдавая 6,5 результативной передачи.
Леброн Джеймс пропустил последний матч «Лейкерс» с «Финикс Санз» из-за травмы.
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