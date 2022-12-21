Инсайдер: Харден может вернуться в «Хьюстон»
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Инсайдер ESPN Тим Макмэн не исключает, что звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден может вернуться в состав «Хьюстон Рокетс».
«Этим летом у «Хьюстона» может быть около $ 60 млн в платёжной ведомости. Это не Оклахома-Сити, Солт-Лейк-Сити или Сан-Антонио. Это Хьюстон, привлекательный рынок для свободных агентов. Вы все знаете, как работает эта лига. Есть много слухов и домыслов о том, что Харден может вернуться в «Хьюстон», если у него ничего не получится в «Филадельфии». Но стоит для начала посмотреть, как будет развиваться его история в «Сиксерс». Команда начинает показывать хороший баскетбол. Да и есть ли смысл в этом переходе с точки зрения «Рокетс», — сказал Макмэн в эфире TNT.
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