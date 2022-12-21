Владелица «Лейкерс» Джини Басс обручилась с актёром Джеем Мором
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Владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс обручилась с актёром Джеем Мором, сообщает TMZ Sports.
По информации источника, 52-летний Мор сделал предложение 61-летней Басс. Недавно функционера заметили с кольцом на пальце. Источники, близкие к Басс, подтвердили, что пара обручена.
Басс и Мор встречались с 2017 года. Ранее Басс была помолвлена с легендарным тренером Филом Джексоном, однако в декабре 2016 года пара объявила о расставании.
Для Мора этот брак станет уже третьим в жизни. С ноября 1998 по январь 2005 года Мор был женат на бывшей модели Николь Чамберлен, а в 2006 году Мор женился на актрисе Никки Кокс.
У Мора есть двое детей от предыдущих браков.
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