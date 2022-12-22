«Это неправильно». Баркли недоволен, что владелец «Финикса» продаст команду за $ 4 млрд

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли отреагировал на продажу клуба «Финикс Санз» за $ 4 млрд.



«Это неправильно и несправедливо. Сарвер заплатил за эту команду $ 400 млн. Он делал плохие вещи, которые вынудили его продать команду, и он получит за это $ 4 млрд? Отличная сделка! В мире нет ни одного человека, который бы не задался вопросом — где здесь наказание? У меня есть бизнес, за который я отдал 400 миллионов. Я домогался женщин и был расистом на работе. И мне говорят, что они больше не хотят, чтобы я там работал, так что дадут мне 4 миллиарда. Я обожаю НБА. Она дала мне всё, что у меня есть. Но это неправильно», — сказал Баркли в эфире TNT.



Напомним, последний владелец «Санз» Роберт Сарвер был смещён с должности после того, как Ассоциация отстранила его из-за серьёзных нарушений рабочей этики, в частности расизма и сексизма.

Новым владельцем команды станет американский бизнесмен Мэтью Ишбия.