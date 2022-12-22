45 очков и 14 подборов Адетокунбо не помогли «Милуоки» переиграть «Кливленд»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106.
Самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский защитник Донован Митчелл, набравший 36 очков, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который заработал 23 очка, четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 45 очков, 14 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского центрового Брука Лопеса, который набрал 14 очков, шесть подборов и две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2022, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
114 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 36, Гарлэнд - 23, Аллен - 19, Лав - 9, Окоро - 8, Мобли - 7, ЛеВерт - 6, Осман - 6, Дьяките, Лопес, Мобли, Нето, Рубио, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 45, Лопес - 14, Боучэмп - 11, Холидэй - 9, Аллен - 6, Картер - 6, Коннотон - 6, Портис - 6, Инглс - 3, Адетокунбо, Грин, Ибака, Мамукелашвили, Миддлтон, Мэттьюз, Нвора, Хилл
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