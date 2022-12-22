45 очков и 14 подборов Адетокунбо не помогли «Милуоки» переиграть «Кливленд»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106.



Самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский защитник Донован Митчелл, набравший 36 очков, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который заработал 23 очка, четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 45 очков, 14 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского центрового Брука Лопеса, который набрал 14 очков, шесть подборов и две передачи.