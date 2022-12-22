31 очко и 11 передач Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» одолеть «Сакраменто»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:120.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал знаменитый американский форвард Леброн Джеймс, набравший 31 очко, сделавший шесть подборов и 11 передач, таким образом, оформивший дабл-дабл. Вторым по результативности стал американец Лонни Уокер, который набрал 19 очков, выполнил пять подборов и одну передачу. Самым результативным у хозяев стал американский защитник Кевин Хаертер. На его счету 26 очков, пять подборов и одна передача. Также стоит отметить лёгкого форварда Кигана Мюррэя (23 очка, три подбора и одна передача).