31 очко и 11 передач Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» одолеть «Сакраменто»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:120.
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал знаменитый американский форвард Леброн Джеймс, набравший 31 очко, сделавший шесть подборов и 11 передач, таким образом, оформивший дабл-дабл. Вторым по результативности стал американец Лонни Уокер, который набрал 19 очков, выполнил пять подборов и одну передачу. Самым результативным у хозяев стал американский защитник Кевин Хаертер. На его счету 26 очков, пять подборов и одна передача. Также стоит отметить лёгкого форварда Кигана Мюррэя (23 очка, три подбора и одна передача).
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
134 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Хаертер - 26, Мюррэй - 23, Фокс - 22, Барнс - 20, Сабонис - 13, Кета - 10, Митчелл - 8, Лайлз - 7, Дэвис - 3, Монк - 2, Деллаведова, Лень, Мету, Монеке, Окпала, Холмс, Эллис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Уокер - 19, Шрёдер - 18, Брайант - 17, Беверли - 13, Браун - 7, Габриэль - 7, Кристи - 6, Джонс - 2, Дэвис, Нанн, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон, Уэстбрук
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