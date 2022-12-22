Главный тренер «Далласа» оштрафован лигой на $ 25 тыс.
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Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение оштрафовать главного тренера «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда за инцидент в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:116).
Под конец третьей четверти лидер «Маверикс» словенский разыгрывающий Лука Дончич получил второй технический за споры с арбитром Ником Бачертом и был удалён с площадки. Кидд остался недоволен судейским решением и высказал претензии.
Специалист был оштрафован на $ 25 тыс. за свои действия, сообщает BasketNews.
На счету «Даллас Маверикс» в нынешнем сезоне 32 матча регулярного чемпионата, в которых команда одержала 16 побед и потерпела столько же поражений.
В следующей игре «Даллас» сыграет с «Хьюстон Рокетс».
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