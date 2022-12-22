Главный тренер «Далласа» оштрафован лигой на $ 25 тыс.

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение оштрафовать главного тренера «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда за инцидент в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:116).



Под конец третьей четверти лидер «Маверикс» словенский разыгрывающий Лука Дончич получил второй технический за споры с арбитром Ником Бачертом и был удалён с площадки. Кидд остался недоволен судейским решением и высказал претензии.



Специалист был оштрафован на $ 25 тыс. за свои действия, сообщает BasketNews.



На счету «Даллас Маверикс» в нынешнем сезоне 32 матча регулярного чемпионата, в которых команда одержала 16 побед и потерпела столько же поражений.



В следующей игре «Даллас» сыграет с «Хьюстон Рокетс».

Новость по теме Лука Дончич: был очень шокирован, когда меня выгнали с площадки