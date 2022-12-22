Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Далласа» оштрафован лигой на $ 25 тыс.

Главный тренер «Далласа» оштрафован лигой на $ 25 тыс.
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение оштрафовать главного тренера «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда за инцидент в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:116).

Под конец третьей четверти лидер «Маверикс» словенский разыгрывающий Лука Дончич получил второй технический за споры с арбитром Ником Бачертом и был удалён с площадки. Кидд остался недоволен судейским решением и высказал претензии.

Специалист был оштрафован на $ 25 тыс. за свои действия, сообщает BasketNews.

На счету «Даллас Маверикс» в нынешнем сезоне 32 матча регулярного чемпионата, в которых команда одержала 16 побед и потерпела столько же поражений.

В следующей игре «Даллас» сыграет с «Хьюстон Рокетс».

Новость по теме
Лука Дончич: был очень шокирован, когда меня выгнали с площадки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022