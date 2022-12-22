Сабонис стал первым игроком НБА за 52 года, набравшим 75 подборов и 30 передач за 4 игры

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис стал первым игроком Национальной баскетбольной ассоциации с 1970 года, которому удалось совершить 75 подборов и 30 передач за четыре матча, сообщает ESPN.



При этом Сабонис стал шестым игроком в истории лиги, добившимся таких показателей. Ранее подобного удавалось добиться таким игрокам, как Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Морис Стоукс и Уэс Ансельд.



Именно Ансельду удавалось набрать 75 подборов и 30 ассистов за четыре игры в последний раз в 1970 году.



В матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» Сабонис набрал 13 очков, совершил 21 подбор и отдал 12 передач за 37 минут игрового времени. За четыре последних встречи на счету Сабониса 33 передачи и 77 подборов.