Дюрант рассказал, что для него значит похвала от Майкла Джордана и других звёзд НБА
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант признался, что ему приятно слышать похвалу в свой адрес со стороны легенд баскетбола. Ранее такие величайшие игроки, как Майкл Джордан и Коби Брайант не раз комплиментарно высказывались о Дюранте. Во время интервью Дюранту напомнили об этих словах.
«У меня до сих пор от этого мурашки по коже. Я играю ради этого одобрения. Такое уважение с их стороны сродни чемпионству», — сказал Дюрант в интервью с Джамалом Кроуфордом.
В нынешнем сезоне НБА Дюрант принял участие в 31 матче, в среднем набирая 30,1 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,3 передачи. Недавно Кевин раскрыл секрет результативной игры в этом сезоне.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
Новость по темеДюрант раскрыл секрет результативной игры в этом сезоне
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