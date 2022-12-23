«Реал» обыграл АСВЕЛ в Евролиге
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Мадридский «Реал» одержал победу в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:73.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Венсан Пуарье, набравший 19 очков. 15 баллов на счету Джанана Мусы.
В составе АСВЕЛа 17 очков набрал Амин Нуа. 14 очков на счету Алекса Тайуса.
В следующем туре мадридский «Реал» сыграет с «Басконией» на выезде. Встреча состоится 29 декабря и начнётся в 22:45 мск. АСВЕЛ в 15-м туре регулярного чемпионата встретится с «Альбой». Матч пройдёт в Виллербане 30 декабря, начало запланировано на 22:00 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
22 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
92 : 73
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Реал Мадрид: Пуарье - 19, Муса - 15, Дек - 10, Льюль - 10, Тавареш - 8, Ябуселе - 8, Хезонья - 7, Корнели - 5, Уильямс-Госс - 5, Родригес - 4, Абальде - 1, Фернандес
АСВЕЛ: Нуа - 17, Тайус - 14, де Коло - 13, Обасоан - 10, Дьо - 7, Джексон-Картрайт - 5, Рисашер - 4, Мэтьюс - 3, Кауди, Пон, Фалл
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