«Реал» обыграл АСВЕЛ в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:73.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Венсан Пуарье, набравший 19 очков. 15 баллов на счету Джанана Мусы.



В составе АСВЕЛа 17 очков набрал Амин Нуа. 14 очков на счету Алекса Тайуса.



В следующем туре мадридский «Реал» сыграет с «Басконией» на выезде. Встреча состоится 29 декабря и начнётся в 22:45 мск. АСВЕЛ в 15-м туре регулярного чемпионата встретится с «Альбой». Матч пройдёт в Виллербане 30 декабря, начало запланировано на 22:00 мск.