Василий Карасёв рассказал о задаче МБА в матче с ЦСКА

Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча с ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Он состоится 23 декабря и начнётся в 20:00 мск. Как признался Карасёв, он хотел бы, чтобы его подопечные выглядели лучше, чем в матче первого круга (78:110).



«Для нас такие матчи как с ЦСКА очень важны, ведь чтобы расти, ты должен играть с сильнейшими. Доволен ли я формой своей команды? Думаю, ни один тренер не будет на сто процентов удовлетворён тем, что имеет, всегда хочется большего. Я уже говорил — для того, чтобы играть с такой командой, нужно находиться в идеальном состоянии.



Наша задача — выглядеть лучше, чем в игре первого круга. ЦСКА идёт без поражений, показывает очень хороший командный баскетбол, обладает качественной ротацией. Разумеется, чтобы обыграть армейцев, должны сойтись все звёзды — и пока что никому из соперников в этом сезоне не удалось остановить их», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.



В настоящий момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА занимает четвёртое место.

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