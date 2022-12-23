Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Василий Карасёв рассказал о задаче МБА в матче с ЦСКА

Василий Карасёв рассказал о задаче МБА в матче с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча с ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Он состоится 23 декабря и начнётся в 20:00 мск. Как признался Карасёв, он хотел бы, чтобы его подопечные выглядели лучше, чем в матче первого круга (78:110).

«Для нас такие матчи как с ЦСКА очень важны, ведь чтобы расти, ты должен играть с сильнейшими. Доволен ли я формой своей команды? Думаю, ни один тренер не будет на сто процентов удовлетворён тем, что имеет, всегда хочется большего. Я уже говорил — для того, чтобы играть с такой командой, нужно находиться в идеальном состоянии.

Наша задача — выглядеть лучше, чем в игре первого круга. ЦСКА идёт без поражений, показывает очень хороший командный баскетбол, обладает качественной ротацией. Разумеется, чтобы обыграть армейцев, должны сойтись все звёзды — и пока что никому из соперников в этом сезоне не удалось остановить их», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

В настоящий момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА занимает четвёртое место.

Новость по теме
Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с МБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022