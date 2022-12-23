Результаты всех матчей НБА 23 декабря, турнирная таблица

23 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно всего два матча.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 126:117

«Юта Джаз» – «Вашингтон Уизардс» – 120:112



В первом матче самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум, набравший 40 очков, восемь подборов и девять передач. Также стоит отметить центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса, который заработал дабл-дабл: 16 очков, 10 подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал поляк Джереми Сохан. На его счету 23 очка, девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Тре Джонса, который набрал 19 очков, два подбора и три передачи.